Liga Iberdrola Jennifer Hermoso no seguirá en el Atlético y apunta al Barcelona El club confirma, además, la marcha de Falcón, Calligaris, Kaci y María Isabel

El Atlético de Madrid confirmó que las internacionales Jennifer Hermoso y Andrea Falcón no seguirán la próxima temporada, al no aceptar la propuesta de renovación del club, del que también saldrán Viola Calligaris, Aurelie Kaci y María Isabel Vioque que igualmente acababan contrato.

«Todas ellas afrontarán nuevos objetivos futbolísticos la próxima campaña lejos de nuestra casa. Por ello, desde el Atlético de Madrid Femenino queremos agradecerles su dedicación y esfuerzo durante su estancia en nuestro equipo y desearles mucha suerte en su trayectoria deportiva», indicó el club en un comunicado.

Tras la conquista del tercer título de Liga consecutivo la temporada pasada, en la que el Atlético fue finalista de la Copa de la Reina, el club trabaja en el diseño de la plantilla de la campaña 2019-2020, en la que volverá a disputar la Liga de Campeones.

Sí continuarán en el equipo Meseguer, Sosa, Linari, Chidiac, Laia y Menayo, que renovaron recientemente sus compromisos. A las seis seis bajas confirmadas hoy se suma la de Esther González anunciada previamente.

Destino Barcelona

Hermoso ha querido despedirse de la afición rojiblanca a través de sus redes sociales: «Sé que no todo el mundo entenderá mi decisión. Durante este año he intentado dar absolutamente todo de mi para conseguir los objetivos y ayudar al equipo a crecer. He defendido a muerte los valores del club y he intentado sumar siempre. Gracias a una de las mejores aficiones que conozco, me habéis hecho sentir especial cada día que he estado aquí. Ha sido un año increíble. Nunca lo olvidaré».

Según apuntan distintos medios, la futbolista pasará a formar parte de la plantilla del Barcelona la temporada que viene. Lo haría por segunda vez, ya que ya vistió de azulgrana entre 2014 y 2017, justo antes de probar suerte en el PSG.