Baloncesto - Euroliga El Barça, ante el desafío de su quinta victoria seguida Los azulgranas visitan la pista del Zalgiris Kaunas tras vencer a Bayern, Darussafaka, Maccabi y Khimki

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 15/11/2018 18:42h

El Barcelona buscará reafirmar su buena trayectoria en la Euroliga tras un decepcionante comienzo en la que perdieron sus dos primeros partidos de la competición (CSKA Moscú y Gran Canaria, ambos lejos del Palau Blaugrana). A partir de ese momento, los azulgranas ganaron sus cuatro siguientes compromisos ante Bayern (83-73), Darussafaka (71-79), Maccabi (74-58) y Khimki Moscú (80-87). Ahora buscarán la quinta victoria seguida ante un Zalgiris que ha perdido la mitad de los partidos que ha disputado pero que sigue siendo muy peligroso en Kaunas. Precisamente, este hecho hace que Svetislav Pesic considera que el partido es un «desafío» para los culés. De hecho, el serbio ha justificado las tres derrotas del equipo de Sarunas Jasikevicius en su casa ante Baskonia, Real Madrid y Fenerbahçe.

«Todos sus jugadores son peligrosos. Es un equipo muy completo y ambicioso, en el que juegan doce jugadores y respetamos a cada uno de ellos. Espero un partido muy intenso», explicó Pesic antes de desplazarse a Lituania. En este sentido, el entrenador del Barcelona quiso recordar que equipos como el Zalgiris «solo se preparan pensando en los partidos de la Euroliga porque en su Liga no tienen rivales, motivo que les permite tener más tiempo para preparara la Euroliga y concentrarse en ella». También explicó cuáles pueden ser las claves para regresar con una victoria: «Una excelente defensa y control del rebote ofensivo de los lituanos. Sin estos dos elementos no puedes ganar», aseguró. Pesic también insistió que «hay que controlar el ritmo de juego, sobre todo cuando jugamos fuera del Palau Blaugrana. No se puede jugar siempre al contragolpe. No podemos cambiar nuestro estilo, pero debemos saber cuándo se puede jugar una transición rápida y cuándo debes parar y controlar el ritmo del ataque. En una pista como la del Zalgiris, con ese gran ambiente, no es muy inteligente correr y correr, tirar y tirar».

Heurtel avisa sobre los próximos partidos

Por su parte, el base Thomas Heurtel, tildó de «muy importantes» los próximos partidos que el Barça Lassa debe jugar y explicó que el equipo «está muy bien y mejorando cada día para afrontarlos con garantías». Trató de diseccionar al Zalgiris y aseguró que es un equipo «muy peligroso». «A pesar de los cambios en su plantilla mantiene la esencia que le llevo a la Final Four la pasada temporada», aseguró. Y añadió: «Tenemos que seguir con la línea de los últimos partidos pero sobre todo hacer una buena defensa».