Los Golden State Warriors se impusieron anoche con contuncencia a los Washington Wizards (144-122) en un partido en el que Stephen Curry fue la principal figura gracias a sus 51 puntos. Sin embargo, otra de las estrellas del equipo californiano, Kevin Durant, pese a sus 30 puntos, fue protagonista tras ser captado por las cámaras despreciando a sus rivales. «Cámbiame. No quiero jugar contra ellos. Son débiles». Estas palabraas están siendo muy criticadas en la NBA.

“Sub me. I dont wanna play them anyway. Weak.” Ouch. pic.twitter.com/JA60VnAdJL