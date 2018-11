NBA Doncic asegura que el Madrid echa más de menos a Ronaldo que a él El esloveno hace repaso a sus primeros meses en la NBA, donde ya es uno de los candidatos al título de mejor novato

EFE

El esloveno Luka Doncic, jugador de Dallas Mavericks en la NBA y ex del Real Madrid, aseguró que su objetivo personal es "ser el novato del año", y añadió que su meta principal es clasificarse para los playoffs por el título.

"Me gustaría jugar los playoffs, por supuesto ese es mi primer objetivo. Después, ser novato del año, sería muy especial para mí ganarlo", dijo en una conferencia organizada por la liga de baloncesto norteamericana.

Un premio para el que, tras disputar nueve partidos esta temporada, se postula como el gran favorito y que promedia 19,4 puntos, 6,6 rebotes y 4,6 asistencias, unos números que le equiparan a una de las grandes leyendas del baloncesto en su primer año en la NBA como es Michael Jordan.

"Jordan lo es todo. Ha sido el mejor jugador que ha jugado nunca, pero no puedo compararme con él. Tuvo una increíble carrera", aseguró Doncic entre una tímida risa.

Su gran rival actualmente por hacerse con dicho reconocimiento es el base Trae Young, de Atlanta; al que eligieron los Mavericks en el 'draft', pero decidieron traspasar para hacerse a cambio con los servicios del esloveno.

Una rivalidad de la que Doncic dice no estar pendiente: "La verdad es que no. Me centro más en lo que hacemos como equipo que en las individualidades".

Dichas estadísticas hacen que, a pesar de que sea su primera temporada en la NBA, algunos le consideren como el líder de su equipo: "Tenemos muchos líderes en el equipo ahora. Claro que me considero un futuro líder, mis compañeros de equipo me ayudarán a serlo", dijo.

"El juego es más rápido que en Europa, pero ya me lo esperaba. Además de rápido es más físico. Hay cosas de mi juego que quiero mejorar, eso está claro. Estoy trabajando en ello", declaró al ser preguntado sobre el salto al baloncesto americano desde Europa.

Unas primeras semanas en la NBA en las que Doncic ya tuvo la oportunidad de enfrentarse a LeBron James, nombrado mejor jugador de la liga en cuatro ocasiones: "Fue muy especial para mí, él es mi ídolo. Es un día que siempre recordaré", declaró el esloveno.

Además, el jugador de 19 años coincidió en pista con el español Pau Gasol, que vive su decimoctava temporada en la NBA: "Hablé con él y me deseo suerte, no me dio ningún consejo. Pau es un gran jugador, así que me dio confianza", respondió sobre su conversación antes del partido frente a San Antonio Spurs.

Doncic no olvida su paso por el Real Madrid y asegura que fue "muy especial" para él los años que estuvo en un club que abandonó el mismo verano que Cristiano Ronaldo, al que dice echan más de menos: "Yo creo que a Cristiano, porque es uno de los mejores jugadores del mundo".