España-Australia La enésima reinvención de España busca hoy su segunda final de un Mundial Scariolo ha conseguido que el equipo se olvide de las ausencias y las críticas para situarlo a las puertas de la final, donde estará si vence hoy a Australia

El pabellón olímpico de Pekín trae recuerdos imborrables a una parte del vestuario de la selección. Allí tuteó España al «Dream Team» liderado por LeBron James, Kobe Bryant y Dwight Howard en los Juegos de 2008. Se quedaron cerca de la historia y ayer, cuando Ricky Rubio, Marc Gasol y Rudy Fernández lo pisaron de nuevo, aquellas sensaciones volvieron a recorrer todo su cuerpo. Es imponente el coliseo de Wukesong, donde la selección persigue hoy otro sueño bien diferente, pero igual de extraordinario. Un triunfo ante Australia ( 10.00 horas, Cuatro y ABC.es) que le clasifique para su segunda final de un Mundial y le asegure un lugar en el podio. Palabras mayores si se tiene en cuenta que, cuando comenzó la concentración, toda esta situación parecía una quimera, pues parecía destinada la selección a un papel secundario por las bajas.

«¿Quién nos lo iba a decir hace un mes y medio?», reconoce estos días un sincero Marc Gasol, que no sale de su asombro con la capacidad del grupo para crecer. No es algo nuevo, porque se ha acostumbrado España a mutar de piel para alcanzar el éxito. Sin importarle las retiradas, las bajas o las renuncias inesperadas. Todo eso ha dejado de ser un problema para el equipo, que siempre encuentra una fórmula para brillar, de la mano de un Scariolo experto en reinvenciones y del espíritu de lucha que se instaló en el vestuario con la llegada de los «Júnior de Oro».

No está ninguno esta vez en Pekín, pero su filosofía sigue viva. Se han encargado de perpetuarla los que vinieron detrás. «Es la primera vez que no hay ningún jugador de la generación del 80, pero la actitud que tenemos es la misma. Nosotros estamos callados, ajenos a las críticas o los problemas. Nos dedicamos a hacer nuestros trabajo, tratando de dar lo máximo en cada partido y al final la vida te da estas oportunidades otra vez. Los que estamos aquí y llevamos unos cuantos años lo sabemos bien y es una filosofía que hemos intentado enseñar a los que vienen para que no se pierda», explica Rudy Fernández, capitán del equipo tras la retirada de Juan Carlos Navarro y la ausencia de Pau Gasol.

El balear sabe que nadie es imprescindible, ni siquiera Pau, sin el que España ya fue capaz de subir al podio en el Europeo de 2013. Aquella cita en Eslovenia fue la primera en la que los problemas de convocatoria fueron reales en un equipo acostumbrado a que nadie fallara. Ese año, además del pívot catalán, no estuvieron Mirotic, Reyes, Ibaka y Navarro. Las dudas evidentes antes del campeonato se fueron disipando a medida que pasaban los partidos. Como en China. «Este grupo ha tenido mucha capacidad de aprendizaje, de competir con valentía y cohesión. Son valores que nos acompañan desde siempre, aunque cada año con una versión claramente diferente. Eso sí, la identidad no cambia», explica Scariolo.

El mismo relato de Eslovenia ocurrió en el Europeo de 2015, oro legendario capturado en casa de Francia sin Marc, Ricky, Ibaka y Navarro. Y también en 2017, donde Scariolo tuvo que conformar el equipo sin seis «fijos» como Llull, Claver, Mirotic, Ibaka, Reyes y el propio Rudy. Ese bronce es el único que no adorna su cuello. Su única renuncia a España, con la que ha ganado nueve medallas en trece torneos. El más laureado del vestuario. «Este pabellón es un escenario especial para mí porque aquí conseguí mi primera medalla olímpica. Un partido que quedará para siempre en la historia de los Juegos y del que tengo muy buen recuerdo. A lo mejor si hubieran pitado los pasos habríamos acabado de otra forma... (bromea). En serio, volver aquí y hacerlo en esta situación es increíble. Ojalá pueda repetir una medalla y poder luchar el domingo por la de oro», afirmaba el capitán antes del trascendental partido de hoy ante Australia.

En China, el grupo se ha rearmado con la crítica y los malos pronósticos. Remando contracorriente, como más le gusta. Demostrando en la cancha que nada ha cambiado a pesar del cambio de cromos. «En ningún momento pensábamos que podríamos tener esta oportunidad cuando empezó el torneo, pero hemos ido demostrando que podíamos ir a más. Creyendo que podemos hacer a este equipo aún más grande. Sabemos que tenemos una oportunidad increíble», afirmaba ayer Rudy, consciente de lo difícil que es llegar a la posición que ocupa España.

Revancha olímpica

Sin Serbia y Estados Unidos, a la selección se le presenta una ocasión única e inesperada. Aunque no será fácil. Australia es el tercer mejor equipo del campeonato en anotación y cuenta con Patty Mills, cuya muñeca genera casi 23 puntos por encuentro. Además, los oceánicos tienen experiencia, pues aunque no han disputado nunca unas semifinales del Mundial, hombres como Bogut, Baynes o Dellavedova están hartos de disputar choques decisivos en la NBA.

«Nos tendrán ganas, porque seguro que aún se acuerdan del partido que les ganamos en los Juegos de Río», apuntaba Rudy, como añadiendo un componente emotivo más. Buscando una ambición extra. Porque se ha demostrado que ha sido en los partidos grandes en los que España ha exhibido su mejor versión. Siempre de menos a más en cada campeonato. En China solo quedan dos peldaños para la gloria y el primero pasa por esta cita de horario matutino que obligará a los aficionados a hacer cabriolas para poder seguir el encuentro. «Habrá que decirle a las empresas que pongan pantallas en los centros de trabajo», pedía el seleccionador, cuya pizarra echaba humo anoche preparando los últimos detalles de un duelo que puede ser histórico para la selección.