Mundial baloncesto 2019 Scariolo: «Este torneo está siendo un reto muy estimulante para mí» El técnico analiza la situación de España en el Mundial antes de medirse hoy a Irán

En medio de la vorágine que supone el campeonato, con partidos cada dos días y sin apenas descansos, Sergio Scariolo abre un paréntesis para charlar con ABC en el mismo escenario donde hoy España se medirá a Irán (14.30 horas, Cuatro) en el último partido de la primera fase. A pesar de las dudas que ha dejado el juego del equipo, el técnico italiano se muestra tranquilo. Ha pasado ya por situaciones parecidas y ha salido victorioso. Tiene claro el camino que debe recorrer el equipo y confía en que se vea la mejor versión partir de la siguiente ronda, donde Italia y Serbia pondrán a prueba a la selección.

¿Le ha servido para algo la experiencia NBA para ayudar a la selección?

Bueno, hay cosas que sí he podido utilizar. Sobre todo, las que puedes aplicar con los jugadores NBA, y me refiero a esos que pueden determinar la forma de jugar de un equipo y de los que nosotros realmente tenemos dos: Ricky y Marc. Ellos dos pueden tener un impacto sobre el juego de sus equipos y con ellos sí que he podido aplicar experiencias aprendidas esta temporada en Toronto. Aunque, sin que nadie se sienta ofendido, hay que reconocer que hay mucha diferencia entre nuestro equipo y el nivel físico y de talento que hay en uno de la NBA.

¿Por qué sigue siendo tan difícil de abrir esa puerta de los banquillos para un entrenador europeo?

No es difícil, es imposible. Pero es que realmente no estás preparado para ir. Hay muchas cosas que desconoces por completo. Y la reputación que te has generado en Europa se diluye cuando aterrizas allí. Se divide entre diez. Vuelves a empezar desde abajo y te vas ganando allí el reconocimiento año a año. Pero es que ocurre también al revés y no es tan extraño. Hay muchos jugadores y entrenadores que en EE.UU. lo habían hecho muy bien y por lo que sea no se adaptan luego a Europa. Al final, vienen a Europa y no lo hacen bien. El mundo NBA, que puede elegir donde quiera porque tiene ese poder, primero elige a los que ya han demostrado que pueden rendir allí. Luego ya, cuando reconoce que le sirves, sí que te abre las puertas.

¿Y nota usted cierto desgaste mental de no haber tenido tiempo de descanso entre que acabó la temporada NBA y el inicio de la concentración?

No, no lo he notado. Igual sí que hubiera agradecido algún día más de vacaciones, pero me divierto. Este año es un reto para mí, porque el equipo es muy diferente y eso obliga a pensar todo más. Es muy estimulante. No he sentido en ningún momento esa sensación de cansancio mental. Sí por momentos he tenido cierta fatiga física, por no dormir bien alguna noche, pero luego enlazas una en la que duermes mejor y todo se equilibra. Lo importante en estas concentraciones es no perder los buenos hábitos de alimentación, de ejercicio... y que no haya distracciones. Que eso lo complica todo mucho.

¿A qué se refiere?

Mire, recuerdo que en Polonia, el primer Europeo que dirigí, mi mujer estaba en Rusia con mis hijos y tuvo que cambiar de casa porque el dueño entraba por la noche y cambiaba los muebles y las televisiones en la casa. Además, le decía que al perrito no lo podía lavar en la bañera... ¡Porque tenía cámaras en la casa! Aquello fue una angustia añadida en un inicio de campeonato que ya fue complicado de por sí en la cancha. Así que si puedes evitar ese tipo de problemas en estos días, mejor.

¿Y del 1 al 10 cómo está saliendo su plan previsto en este Mundial?

El plan era y es competir. Nada más. Este es un equipo tan nuevo y tan diferente que las referencias las vamos haciendo sobre el camino. Hay muchas incertidumbres en el grupo, porque si un jugador nunca ha competido a este nivel o no ha cumplido un rol importante en un Mundial o Europeo, no sabes si va a poder cumplirlo y eso nos pasa a nosotros aquí. Por eso no puedo hablar de un plan cumplido o no.

«No puede parecer que ellos sean los que nos tienen que hacer perder o ganar. No es justo que Willy y Juancho tengan esa presión»

¿Tampoco a nivel técnico?

A nivel técnico hemos demostrado por momentos que podemos hacer bien las cosas, pero debemos tener más continuidad. Porque tenemos momentos en los que fallamos varios tiros y perdemos la garra en defensa. A veces nos pasamos de agresividad y luego permitimos una bandeja sencilla al rival. Donde tenemos que crecer es en regularidad y eso va vinculado con lo anterior. Tenemos que tener tranquilidad, pero eso solo se adquiere cuando tienes más seguridad en lo que haces. Cuando lo has hecho más veces.

¿Y si pudiera cambiar alguna de esas incertidumbres con una varita mágica cuál sería?

Me gustaría regalar dos años de competiciones internacionales a todos mis jugadores, menos a cuatro. Utilizaría la varita para que jugaran de repente dos torneos grandes y tuvieran esa experiencia en la mochila.

Eso habla bien del futuro, porque si lo único que falta es experiencia...

Mmm. Ayudaría, por lo menos. No quiero engañar a nadie y no quiero decir que solo sumando experiencia un jugador se convierte en extraordinario. Eso lo dan otras cosas. La experiencia ayuda a que el potencial que tienes se vea en todo su esplendor sobre la cancha. Que si tú eres un ocho, juegues al nivel de un ocho. Luego, la calidad, el talento, la edad... todo eso determina tu valor. El actual. No el que tenías o el que tendrás.

«La auténtica final es el partido ante Italia. Me conozco de memoria a sus jugadores y cómo juegan. De Serbia, ya hablaremos»

Hoy se miden a Irán y ya después toca pensar en Italia y Serbia. Dos finales que llegan muy rápido...

Sí, sobre todo en la primera. Porque la auténtica final es el partido contra Italia. Ese sí que es una final y como tal habrá que afrontarla. Lo de Serbia ya se verá. Ya lo hablaremos en su momento, cuando toque.

Hábleme entones de Italia.

Es un equipo muy parecido al nuestro. Con cuatro jugadores de altísimo nivel internacional y un grupo de buenos jugadores de complemento que buscan la mejor forma de ayudar a estas estrellas.

¿Y cuánto tiempo ha pasado preparando ese partido desde que conoce el calendario?

No mucho. Conozco de memoria a los jugadores y la forma de juego de Italia. He visto sus partidos y he confirmado mis sensaciones. Nada más.

¿Cree que Serbia está fuera del nivel de España ahora mismo?

Eso ya lo veremos en la cancha. La teoría es una cosa y ahí le puedo dar la razón. Otra cosa es un partido determinado, donde cuentan muchas cosas. Hay muchos factores. No es lo mismo un playoff que un solo partido, ahí la diferencia que hubiera tiende a reducirse.

¿Alguna vez ha dicho que los Hernangómez son el termómetro de la selección? ¿Cómo los está viendo?

No he dicho eso exactamente y no es justo darles esa presión. No puede parecer que ellos dos sean los que nos hacen ganar o perder. Willy y Juancho son los dos jugadores con más talento técnico y físico de todo ese resto que acompaña a nuestros líderes, pero tienen un poco menos de experiencia. Si finalmente juegan en la NBA con continuidad y si mantienen el compromiso con esta camiseta y con el orgullo de defender a este país los veo en el futuro con roles importantísimos. Ahora mismo no tienen que ser el centro del equipo. Ellos dos tienen un rol importante y lo saben. Y si consiguen mantener la concentración y la identidad junto a su talento podrán ser ya en el presente inmediato y ser muy útiles al equipo. Pero no hay que ponerles más presión de la que merecen.