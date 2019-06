S. D. / EFE Actualizado: 24/06/2019 18:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha despedido en el día de hoy a la selección femenina de baloncesto, pocas horas antes de emprender viaje hacia Letonia, donde el próximo jueves comienza el Eurobasket 2019. Para su discurso, el líder socialista se ha inspirado en una entrevista en ABC a la jugadora Anna Cruz.

Tal y como ha contado, ahondó en una idea que se le ocurrió leyendo dicha entrevista, en la que la jugadora española dijo: «No hacemos cosas excelentes, pero ganamos medallas». «Lo más importante es el legado que podéis dejar a las generaciones que vengan. Y ese legado no son las medallas (que serán importantes) sino los valores y principios que pueden inspirar a los que vienen por detrás», ha comentado Sánchez.

«Desde 2013 estáis ganando medallas, así que algo excelente sí que hacéis. Pero esa frase cargada de humildad me ha llegado al corazón: conocéis el oficio, y el oficio del baloncesto tiene que ver con el sacrificio, con la pasión, con el trabajo en equipo. Aquí hay mucha calidad, pero si ese talento no está al servicio del equipo, el objetivo no se logrará», ha añadido.

No hay que olvidar que una de las pasiones de Sánchez es el baloncesto, deporte que llegó a practicar durante sus años de juventud y del que se ha declarado un ferviente seguidor.