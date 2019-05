Final Four Enfado de Reyes con Laso: «No entiendo ciertas cosas» El pívot del Real Madrid mostró en la zona mixta su descontento después de tener un papel secundario en el equipo

La tranquilidad que reina habitualmente en el vestuario del Real Madrid saltó ayer por los aires después de que el equipo hubiera capturado el tercer puesto de la Euroliga tras ganar al Fenerbahçe. Al capitán del Real Madrid no le sentó bien su ausencia en el partido de semifinales y tampoco que ayer, tras haber jugado un buen primer cuarto, apenas volviera a tener protagonismo en el partido ante los turcos. «Estoy tocado, porque no entiendo ciertas cosas. Sales, lo haces lo mejor que puedes, das el máximo y luego pasan cosas que no entiendes. Me voy de aquí muy fastidiado», señaló Reyes, que ya en la previa del partido había mostrado su malestar.

Se queja el pívot por haber sido desplazado de la rotación. Por tener un rol marginal, a pesar del cual acaba de ser renovado por el club hasta 2020. Esta temporada, los números de Felipe Reyes se han visto reducidos drásticamente, algo que, en su opinión, no debería ser así. «Hace tiempo que me merezco una conversación con Pablo Laso, pero esa conversación no ha llegado», afirmó luego en los micrófonos de Onda Madrid.

Las palabras del capitán llegaron poco después a oídos del entrenador, que trató de quitarle importancia a un asunto que amenaza con enturbiar el final de temporada. «Si Felipe quiere hablar conmigo, yo encantado. Hablo con todos mis jugadores y les digo que mi puerta está siempre abierta. Eso sí, yo como jugador siempre pensaba que, si jugaba yo, había otro que no jugaba. Y el que no juega se merece el respeto. Y si yo no jugaba y jugaba el otro, tenía que respetar. Podemos hablar como en estos ocho años. Lo que hace que siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando. Por eso, me alegro muchísimo de que diga eso», señaló el técnico en rueda de prensa.