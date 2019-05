Pau Gasol, ya en casa tras ser operado, agradece el apoyo recibido

Pau Gasol ha querido agradecer las muestras de apoyo que ha recibido, tras ser operado el pasado jueves de una lesión en el pie izquierdo, publicando una foto en las redes sociales "ya descansando" en su residencia.

"Todo ha ido muy bien, familia! Ya en casa descansando después de la operación. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo y por el cariño que siempre me mandáis", indicó Pau junto a una foto en la que está recostado en un sofá, sonriente y con los pulgares levantados.

All has gone well, family!

I’m already at home resting after the surgery.



Thank you for all the messages of support and for the love that you guys always show me.



I will come back stronger! 💪🏼 pic.twitter.com/XfZ4TJsEUX