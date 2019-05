El gesto de Marc Gasol con un desolado Embiid que cautiva a la NBA

Marc Gasol se convirtió en protagonista tras la clasificación de los Toronto Raptors para la final de la Conferencia Este en los playoffs de la NBA.

Tras el sorprendente final del séptimo encuentro, con una canasta ganadora de Kawhi Leonard en el último segundo que entró en el aro con suspense, Joel Embiid, la estrella de los Philadelphia 76ers se derrumbó. El pívot estalló en lágrimas, y Marc Gasol fue el primer jugador que fue a consolarle.

JoJo was in tears after a heartbreaking Game 7 loss pic.twitter.com/UwxiC1qFrH