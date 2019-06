NBA Finals 2019 Kawhi, el líder sin discurso que casi nunca sonríe Logra su segundo galardón de MVP de las finales tras coronar a los Raptors promediando más de 30 puntos por partido

El gesto de Kawhi Leonard es inmutable. Da igual que acabe de meter una canasta decisiva o que la haya fallado. El alero deja a un lado sus emociones cuando entra en la cancha, donde se transforma en un animal competitivo cuya única misión es hacer las cosas lo mejor posible. Cuesta ver una sonrisa en su rostro, aunque anoche, tras ganar su segundo anillo y ser nombrado MVP de la final, no pudo reprimir la euforia.

El de Kawhi Leonard es un caso especial. Porque no es una estrella al uso. No le verás llegar al pabellón con uno de esos looks a la última moda que suelen lucir alguno de sus compañeros. Todo en la vida del jugador de los Raptors es normal. Demasiado. «Es un líder que predica con el ejemplo. No le hace falta decir nada para que sus compañeros le sigan», explicaba Scariolo hace unos días en ABC. Es un líder silencioso, al que no le hace falta discurso.

Su salida de los Spurs fue uno de los traspasos más comentados el pasado verano. Tras un año plagado de lesiones, la franquicia de San Antonio decidió desprenderse de él en lo que parecía un alivio para ambas partes. Toronto debía ser un lugar de paso para Kawhi antes de ser libre para decidir su futuro este año, pero la ciudad canadiense se ha convertido en un lugar especial para él pase lo que pase en el mercado de agentes libres a partir del 1 de julio.

Su segundo anillo de campeón ha llegado de manera inesperada. Pocos confiaban en los Raptors antes de los playoffs. Ni siquiera la llegada de Marc Gasol les situaba como favoritos en los pronósticos que ellos mismos se han encargado de destrozar. La apuesta arriesgada de Masai Ujiri -general manager del equipo de Toronto- le ha salido perfecta. Cambiar a DeMar DeRozan por Kawhi implicaba riesgos difíciles de asumir, pero el resultado le ha dado la razón.

Feliz por el éxito, Leonard debe ahora sopesar su futuro. Las franquicias se lo rifan. Le lloverá el dinero, pero él solo quiere una cosa. Un equipo para seguir luchando por el anillo. Que sus compañeros tengan la misma ambición que él. Comienza la puja que marcará el devenir del mercado de la NBA.