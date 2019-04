Actualizado: 24/04/2019 20:28h

20' Fin del segundo cuarto. Descanso 20' 48 - 27 2º Cuarto Triple de Will Thomas [Valencia Basket] con asistencia de Sam Van Rossom 19' Jaime Fernández [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Mike Tobey. 19' Bojan Dubljevic [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Jaime Fernández

19' Jaime Fernández [Unicaja] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Viny Okouo 19' Will Thomas [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Fernández. 18' Tiempo de posesión agotado 18' Brian Roberts [Unicaja] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mathias Lessort 18' Fernando San Emeterio [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Mathias Lessort

18' El balón sale fuera tras un mal pase de Mathias Lessort [Unicaja] 17' Primera falta personal de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort 17' El balón sale fuera tras un mal pase de Will Thomas [Valencia Basket] 17' 45 - 27 2º Cuarto Canasta de Brian Roberts [Unicaja] 16' 45 - 25 2º Cuarto Canasta de Sam Van Rossom [Valencia Basket]

16' 43 - 25 2º Cuarto Mate de Mathias Lessort [Unicaja] con asistencia de Adam Waczynski 16' 43 - 23 2º Cuarto Canasta de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] 16' Guillem Vives [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic 15' Primera falta personal de Aaron Doornekamp [Valencia Basket] sobre Adam Waczynski 15' 41 - 23 2º Cuarto Bandeja de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] con asistencia de Matt Thomas

15' Adam Waczynski [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Thomas. 15' 39 - 23 2º Cuarto Triple de Matt Thomas [Valencia Basket] 14' Sasu Salin [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Thomas. 14' Tiempo muerto 14' 36 - 23 2º Cuarto Sam Van Rossom [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional

14' 2ª falta personal de Adam Waczynski [Unicaja] sobre Sam Van Rossom cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. 14' 35 - 23 2º Cuarto Bandeja de Sam Van Rossom [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Adam Waczynski 14' Matt Thomas [Valencia Basket] roba el balón a Giorgi Shermadini 13' 33 - 23 2º Cuarto Canasta de Matt Thomas [Valencia Basket] 13' Primera falta personal de Adam Waczynski [Unicaja] sobre Alberto Abalde

13' 31 - 23 2º Cuarto Triple de Adam Waczynski [Unicaja] 13' 31 - 20 2º Cuarto Bandeja de Mike Tobey [Valencia Basket] con asistencia de Antoine Diot 13' Sasu Salin [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Mike Tobey. 12' Mike Tobey [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote defensivo es para Adam Waczynski. 12' Kyle Wiltjer [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Thomas.

12' Aaron Doornekamp [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Adam Waczynski. 11' 1ª Falta personal de Mathias Lessort [Unicaja] sobre Mike Tobey en la lucha por un rebote ofensivo. 11' Sasu Salin [Unicaja] falla el triple 11' 29 - 20 2º Cuarto Bandeja de Mike Tobey [Valencia Basket] con asistencia de Antoine Diot 11' Rebote ofensivo de Antoine Diot [Valencia Basket] tras fallar su propio triple

11' El balón sale fuera tras un mal pase de Mathias Lessort [Unicaja] 11' Mike Tobey [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Díaz. 10' 27 - 20 2º Cuarto Triple de Sasu Salin [Unicaja] 10' 27 - 17 2º Cuarto Bandeja de Mike Tobey [Valencia Basket] con asistencia de Matt Thomas 10' 25 - 17 2º Cuarto Mathias Lessort [Unicaja] encesta el segundo tiro libre

10' Mathias Lessort [Unicaja] falla el 1º tiro libre 10' 1ª Falta personal de Mike Tobey [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort cuando lanzaba de dos. 10' Inicio del segundo cuarto 10' Fin del primer cuarto 10' Sasu Salin [Unicaja] falla el triple

9' Tiempo muerto 9' 25 - 16 1º Cuarto Triple de Will Thomas [Valencia Basket] con asistencia de Mike Tobey 9' Tiempo muerto 9' Alberto Díaz [Unicaja] falla el triple 9' 22 - 16 1º Cuarto Triple de Will Thomas [Valencia Basket] con asistencia de Antoine Diot

9' 19 - 16 1º Cuarto Triple de Adam Waczynski [Unicaja] 8' Mike Tobey [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mathias Lessort. 8' 19 - 13 1º Cuarto Sasu Salin [Unicaja] encesta el tercer tiro libre 8' 19 - 12 1º Cuarto Sasu Salin [Unicaja] encesta el segundo tiro libre 8' 19 - 11 1º Cuarto Sasu Salin [Unicaja] encesta el primer tiro libre

8' 2ª Falta personal de Guillem Vives [Valencia Basket] sobre Sasu Salin cuando lanzaba de tres. 8' 1ª Falta personal en ataque de Guillem Vives [Valencia Basket] sobre Alberto Díaz 7' Primera falta personal de Alberto Díaz [Unicaja] sobre Joan Sastre 7' Daniel Díez [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Joan Sastre. 7' 19 - 10 1º Cuarto Canasta de Alberto Abalde [Valencia Basket]

7' Tiempo muerto 6' 17 - 10 1º Cuarto Canasta de Dragan Milosavljevic [Unicaja] 6' Alberto Díaz [Unicaja] corta el pase a Will Thomas 6' 17 - 8 1º Cuarto Bandeja de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] 6' Rebote ofensivo de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta

6' Sam Van Rossom [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic 5' 15 - 8 1º Cuarto Palmeo de Giorgi Shermadini [Unicaja] 5' Jaime Fernández [Unicaja] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Giorgi Shermadini 5' 15 - 6 1º Cuarto Canasta de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] 4' Daniel Díez [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio.

4' 13 - 6 1º Cuarto Triple de Sam Van Rossom [Valencia Basket] con asistencia de Will Thomas 4' Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Will Thomas 4' Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Thomas 4' Primera falta personal de Dragan Milosavljevic [Unicaja] sobre Fernando San Emeterio 4' 10 - 6 1º Cuarto Canasta de Jaime Fernández [Unicaja]

3' Primera falta personal de Jaime Fernández [Unicaja] sobre Will Thomas 3' Fernando San Emeterio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Thomas 2' Tiempo de posesión agotado 2' El balón sale fuera tras un mal pase de Will Thomas [Valencia Basket] 2' Daniel Díez [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic.

2' 10 - 4 1º Cuarto Canasta de Fernando San Emeterio [Valencia Basket] con asistencia de Joan Sastre 2' Giorgi Shermadini [Unicaja] falla el gancho. El rebote defensivo es para Joan Sastre. 1' 8 - 4 1º Cuarto Triple de Will Thomas [Valencia Basket] con asistencia de Joan Sastre 1' Rebote ofensivo de Joan Sastre [Valencia Basket] tras fallar un mate 1' 5 - 4 1º Cuarto Bandeja de Giorgi Shermadini [Unicaja] con asistencia de Daniel Díez

1' 1ª Falta personal en ataque de Will Thomas [Valencia Basket] sobre Daniel Díez 0' El balón sale fuera tras un mal pase de Dragan Milosavljevic [Unicaja] 0' 5 - 2 1º Cuarto Triple de Joan Sastre [Valencia Basket] con asistencia de Sam Van Rossom 0' 2 - 2 1º Cuarto Bomba de Brian Roberts [Unicaja] 0' 2 - 0 1º Cuarto Bandeja de Fernando San Emeterio [Valencia Basket]

0' Inicio del partido