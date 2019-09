Mundial de baloncesto Marc Gasol, un verano instalado en el paraíso El pívot ha concluido una temporada histórica para él en la que ha disputado 119 partidos para ganar el anillo de la NBA con los Raptors y celebrar ahora el Mundial de baloncesto con la selección española

E. V. Escudero Pekín (China) Actualizado: 16/09/2019 00:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Poco o nada tenían que ver hasta ayer Marc Gasol (34 años, 2,15 metros) y Lamar Odom. Si acaso que ambos han compartido momentos importantes de su vida con Pau Gasol. Uno, por sus lazos familiares; el otro, porque fue pieza clave en los dos anillos conquistados con los Lakers por el pívot catalán. La final de la Copa del Mundo ha unido los destinos de Marc y Lamar, los dos únicos jugadores de la historia capaces de conseguir el mismo año el título de la NBA y el Mundial. Un verano fantástico para el español, que baja la persiana a doce meses muy intensos, aunque inmensamente recompensados.

En total, Marc ha disputado 119 partidos entre amistosos y partidos oficiales. Uno cada tres días. Incluso menos. Sacrificio total en pos de dos objetivos que parecían inalcanzables y que se han terminado haciendo realidad por su constancia y su fe. Por su compromiso inagotable en cada pelota. Anillo y oro Mundial. Impensable. «La victoria hace que todos esos partidos valgan la pena. Está muy bien, ¡Qué puedo decir! No podía imaginarme esto cuando empezó todo en octubre», señalaba ayer el pívot.

Tendrá que ampliar Marc Gasol la vitrina donde guarda sus recuerdos en casa. Se le había quedado pequeña antes de venir a China y la medalla conseguida en Pekín refuerza la idea que ya tenía nada más acabar la temporada en la NBA. El del pívot ha sido un campeonato estupendo si tenemos en cuenta el estado físico con el que llegó. Muy cansado después de un final de playoffs intensos tras los que apenas tuvo vacaciones. Nunca lo puso como excusa, a pesar de que sabía que podía romperse. Que estaba en juego su futuro. Pero vale más un verano con la selección que lo que venga por delante. «Esto se acaba y cuando no pueda venir me acordaría de no haber estado», señalaba estos días.