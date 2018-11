LeBron James aportó 26 puntos, incluido el mate que consiguió en los últimos segundos del tiempo reglamentario de partido que Los Angeles Lakers ganaron por 107-106 a los Atlanta Hawks.

