Pocas veces la «otra» vida de los deportistas de élite, la que no se ve cada fin de semana, en las ruedas de prensa o en cada partido, queda expuesta. Por eso los documentales grabados por los equipos o los jugadores, al estilo de lo realizado por el Real Madrid con 'En el corazón de...' o por Antoine Griezmann con 'La decisión', tienen tanto éxito.

Hoy han salido a la luz unas imágenes de un documental que 'Stadium' grabó sobre la figura de Derrick Rose, gran figura de la NBA que sufrió un calvario con las lesiones. Inmediatamente se han hecho virales, pues recogen el momento en el que el entonces jugador de los Chicago Bulls se enteraba de su traspaso a los New York Knicks.

En el vídeo que se ha hecho público Rose está contestando a las preguntas del entrevistador sentado en un sofá cuando alguien le interrumpe para avisarle de que su agente le llama desde Nueva York. «Espero que no haya ocurrido nada», comenta el jugador antes de atender la llamada.

Sin embargo, poco después le vuelven a reclamar. Es su agente, de nuevo al teléfono, que le da una noticia que le deja profundamente impactado mientras sale a hablar al porche de la casa: «Acabo de hablar con Phil Jackson. Se va a producir un traspaso a los Knicks».

«Estás de coña», contesta Rose en shock mientras su agente intenta convencerle de que será «una gran oportunidad». Al volver al sofá para proseguir con la entrevista Rose, casi entre lágrimas, confirma al entrevistador la noticia de que todo indica que deberá abandonar su equipo de toda la vida.

EXCLUSIVE: Our cameras captured the emotional moment Derrick Rose learned his hometown #Bulls traded him to the #Knicks.#DRoseDocpic.twitter.com/qCXvbKsoH7