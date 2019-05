Marc Gasol inicia la madrugada de este jueves el asalto al título de la NBA con los Toronto Raptors. El conjunto canadiense, en el que también milita Serge Ibaka, recibe a los Golden State Warriors en el primer partido de una final con un límite de siete encuentros.

Gasol, ilusionado y convencido de emular a su hermano Pau, poseedor de dos anillos con los Lakers, es el protagonista de un vídeo publicado por su equipo en las redes sociales en el que completa una extraordinaria serie de lanzamientos desde la esquina sin fallo alguno.

