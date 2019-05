NBA Finals 2019 Marc Gasol: «Podemos jugar incluso mejor»

El pívot español de los Raptors, Marc Gasol, declaró tras la victoria de su equipo ante los Golden State Warriors en el primer partido de la final de la NBA que los de Toronto hicieron "un buen trabajo moviendo la pelota y encontrando tiro".

Los Raptors, que disputan por primera vez una final de la NBA, ganaron a los Warriors, los campeones actuales, 118-109 en el primer partido de la final que se disputó en el Scotiabank Arena de Toronto.

Gasol, junto con su compañero Pascal Siakam, fue uno de los jugadores más destacados de los Raptors, al anotar 20 puntos y hacerse con siete rebotes.

Tras el partido, Gasol explicó que el acoso que los Warriors sometieron a la estrella de los Raptors, Kawhi Leonard, permitió que otros jugadores aprovechasen las oportunidades.

"Estaban atacando Kawhi en el bloqueo y continuación, dejando la mitad de la cancha abierta o en el inicio del cambio de la defensa. Hicimos un buen trabajo moviendo la pelota y encontrando tiro", declaró.

"Todavía creo que podemos hacer un mejor trabajo pero fue lo suficientemente bueno y podemos mejorar defensivamente lo que hicimos en algunos momentos", continuó.

"Creo que la segunda mitad mejoramos en el rebote y no permitimos tantas segundas oportunidades como lo hicimos en la primera mitad. Así que en conjunto, estoy contento", añadió.

El jugador, que se incorporó en febrero de este año a los Raptors, desveló que estaban preparados para la presión que los Warriors ejercerían sobre Leonard.

"En la anterior serie contra Portland, se lo hicieron a Damian Lillard y C.J. así que asumimos que había posibilidades que fuesen a acosar a Kawhi. Entendíamos el espacio que iba a tener y qué tipo de tiros iba a estar abiertos, el tipo de rotaciones que harían", dijo.

"Todavía tenemos que mejorar en algunas áreas, espaciar y moverse fuera, pero en conjunto creo que hicimos un trabajo decente", continuó.

Gasol también explicó porque contra los Warriors fue más profuso en el tiro que en otros partidos de los 'playoff'.

"Si estás abierto, tienes que tirar. Te provoquen o no. Si estás abierto, tiras. Y a seguir a partir de ahí. Si entran, perfecto. Si no, sigues tirando con confianza", comentó.

El jugador catalán también dijo que durante el partido no le dedicó tiempo a pensar en el hecho que estaba jugando su primera final de la NBA.

"Mi cerebro no funciona así. Estás jugando baloncesto como lo has hecho toda tu vida y es lo más divertido. Lo que hace es cerrarte, no permitir que cuando meten un par de tiros difíciles o cometes errores en defensa, te altere y te frustre. Tienes que mantenerte tranquilo durante todo el juego", declaró.