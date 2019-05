Actualizado: 31/05/2019 08:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Marc Gasol fue uno de los grandes protagonistas en el primer partido de las finales de la NBA, en el que los Toronto Raptors derrotaron a los Golden State Warriors por 109-118. El español anotó 20 puntos y capturó siete rebotes, lo que le convirtieron en el segundo hombre con mejores números de su equipo.

Pero, más allá de eso, Gasol destacó por erigirse en uno de los líderes en los momentos clave, y también por su extraordinaria aportación defensiva. A falta de poco más de un minuto el español cayó eliminado por faltas, y en su salida de la cancha fue despedido por una tremenda ovación por parte de los aficionados presentes en el Scottiabank Arena de Toronto.

«Todavía creo que podemos hacer un mejor trabajo pero fue lo suficientemente bueno y podemos mejorar defensivamente lo que hicimos en algunos momentos», dijo tras el partido un satisfecho Marc.

«Creo que la segunda mitad mejoramos en el rebote y no permitimos tantas segundas oportunidades como lo hicimos en la primera mitad. Así que en conjunto, estoy contento», añadió.

El jugador catalán también dijo que durante el partido no le dedicó tiempo a pensar en el hecho que estaba jugando su primera final de la NBA.

«Mi cerebro no funciona así. Estás jugando baloncesto como lo has hecho toda tu vida y es lo más divertido. Lo que hace es cerrarte, no permitir que cuando meten un par de tiros difíciles o cometes errores en defensa, te altere y te frustre. Tienes que mantenerte tranquilo durante todo el juego», declaró.