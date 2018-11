Los Angeles Lakers, con un gran esfuerzo de su quinteto inicial, sobrevivieron a duras penas a la reacción final de Luka Doncic y los Dallas Mavericks (114-113) en un partido que llegaron a dominar por 19 puntos en el tercer cuarto y que pudo decantar Barea con un triple en el último segundo.

LeBron James fue el mejor del duelo con 29 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, mientras que Doncic, que tardó en entrar en calor, concluyó con 14 tantos, 7 asistencias y 5 rebotes. El puertorriqueño José Juan Barea aportó 15 puntos y 10 asistencias.

🎥 LeBron finished with 29 points, 5 boards, and 6 assists in tonight's victory over Dallas. pic.twitter.com/zLllKlxwzQ