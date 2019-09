Los Brooklyn Nets estrenan nuevo dueño con el cofundador de Alibaba, Joe Tsai, tras completarse la venta del equipo y el Barclays Center por 3.500 millones de dólares (unos 3.175 millones de euros), un nuevo récord en la historia de la venta de una franquicia deportiva en Estados Unidos.

La venta se cerró tras la aprobación por unanimidad de la junta de gobernadores de la NBA que se reunieron en Nueva York.

Nada más completarse la compra, Tsai anunció que había contratado al expresidente de Turner Sports, David Levy, como el máximo responsable de supervisar la gestión de ambas propiedades.

Tsai ya había comprado el 49 por ciento del equipo al multimillonario ruso Mikhail Prokhorov en 2018, con la opción de convertirse en dueño mayoritario en 2021, pero acortó el plazo de tiempo para completar la operación.

En su cuenta de Twitter @joetsai1999, el empresario escribió un mensaje como nuevo dueño del equipo de Brooklyn.

«Me siento honrado de ser propietario de los Brooklyn Nets. Sean y Kenny han hecho un trabajo extraordinario construyendo el equipo. Establecieron la cultura, desarrollaron talentos que otros no podían ver e hicieron de Brooklyn el lugar donde los mejores jugadores quieren jugar».

I’m honored to come into full ownership of the Brooklyn Nets. Sean and Kenny have done an extraordinary job building the team. They established the culture, developed talent others couldn’t see, and made Brooklyn the place where the best players want to play.