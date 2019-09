España-Polonia Oriola: «Esto va para los que no confiaban en nosotros» El pívot del Barcelona se acordó de los malos pronósticos que situaban a España fuera de la lucha por el título

Seguir Emilio V. Escudero @emiliovescudero Envido especial a Shanghái (China) Actualizado: 10/09/2019 17:42h

No hubo mucha fiesta en la pista, porque como decía Ricky Rubio tras el partido, el camino no está recorrido del todo. «Cuando nos echaban en cuartos estábamos más tristes que felices ahora», explicaba el base, que con las 9 de Polonia se convirtió en el jugador con más asistencias repartidas de la historia de la Copa del Mundo.

Algo más contento y eufórico estaba Pierre Oriola, cuya camiseta reflejaba la lucha del partido. La sangre y las heridas en su cuerpo mostraban la dureza del choque ante Polonia, con el que la selección accedió a las segundas semifinales mundialistas de su historia. «Sí, otra vez después de trece años. Lo que estamos haciendo es inmenso, pero tenemos que defender un poco más. Hoy no hemos estado muy acertados atrás y si queremos ganar a Australia o a República Checa habrá que defender un poco más», señaló el pívot azulgrana, que se acordó d los críticos.

«Estamos aquí contra pronóstico de mucha gente. A toda esa gente que no confiaba en este equipo, que ya desde el primer minuto le daba como perdedor, pues nada, va para vosotros. Y para la gente que está apoyándonos todos los días, nuestras familias y los millones de seguidores españoles que están detrás nuestro, pues esto también es vuestro y vamos a intentar estar en la final», señaló el pívot, cuyo Mundial está siendo notable.

Marc Gasol también quiso dedicar un triunfo histórico. «Me siento muy orgulloso de poder hacer esto y muy afortunado de estar aquí con estos chicos ayudándo en todo lo que puedo. Y luego toda la gente que tenemos en casa siguiéndonos. Es una responsabilidad muy grande. Tener a mis hijos viéndome y animándome me llena. Sé que esto no va a ser para siempre, no podré estar toda mi vida en la Selección», apuntó el jugador de los Raptors.