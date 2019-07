Baloncesto: campeonas «Otro oro, siete medallas en siete años y queremos más» Ndour, elegida MVP. Las españolas celebran el triunfo en el Europeo y aseguran que la victoria constante no cansa, realimenta su ambición: «Hemos crecido como grupo y como personas»

Otro oro. La selección española femenina se adjudicó un nuevo título en esta era triunfal de nuestro equipo nacional. Lo mejor es que Laia Palau, Laura Nicholls, Domínguez, Vilaró, Pina, Casas, Cruz, Gil, Xargay, Ouviña, Ablade, Ndour, elegida MVP, todas ellas tienen la misma ilusión por vence que cuando iniciaron esta etapa. La gestión de Lucas Mondelo es estratosférica.

«Este equipo es una leyenda, tiene corazón de campeón», señalaba Lucas tras conseguir para nuestra nación el cuarto Europeo del baloncesto femenino español. «Todas las jugadores han dado un paso al frente. Faltaba Alba Torrens y se lo dedicamos a ella».

«Hace mucho que nadie gana dos oros seguidos y lo hemos conseguido nosotras», decía Silvia Domínguez. «Nos marcamos siempre objetivos muy altos».

«Me pongo a pensar en todos, en todos estos años, y me caen las lágrimas», manifestaba Laura Nicholls. «Somos un equipo, es lo más importante. Estoy muy orgullosa de estas chicas. hemos dado un paso al frente como jugadores, como grupo y como personas. Las finales están para disfrutarlas y lo he disfrutado».

Xargay, de canasta a canasta, era un mar de alegría: «Ganamos el oro, sumamos siete medallas en siete años, sí, y queremos más».

«Histórico, es algo impresionante, han dado otro título para España y ellas son de oro, muy dinámicas, es el premio al trabajo y la constancia, lo han trabajado mucho a lo largo de los años y estamos muy orgullosas de estas campeonas españolas», destacaba María José Rienda, máxima responsable del Consejo Superior de Deportes.,