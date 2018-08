La retirada de Navarro congrega a compañeros y rivales

La confirmación oficial de que Juan Carlos Navarro abandona las pistas de baloncesto para pasara a ocupar un despacho del Fútbol Club Barcelona ha provocado una intensa emoción en el mundo del baloncesto, que quiso trasladar sus mejores deseos a uno de los jugadores con más talento de las últimas décadas. Equipos, compañeros e incluso rivales dedicaron bonitos mensajes a 'la Bomba'.

Hablando hoy con mi fisioterapeuta me comenta: “yo me enganche al baloncesto por JuanCarlosNavarro”. Y como él,muchos.Este tiro resume lo mucho que diste.Magia.Talento.Puro espectáculo.Exhibición tras exhibición. Muchas gracias por hacer que tantos nos engancharamos a esto. 💣🎩 pic.twitter.com/wIZiy8l26Y

Finally no more points to #Zalgiris basket by Juan Carlos Navarro 😉 #LaBomba finishes his glorious career! 💣#LEGEND 😇 pic.twitter.com/kzMZRJuYfj