Ricky Rubio: «Perdí a mi madre hace tres años, pero sigue empujándome cada día» Tras ganar el Mundial con la Selección Española de Baloncesto y ser elegido MVP, el base dedicó el triunfo a su difunta madre

«Hace tres años perdí a mi madre. Siempre estaba detrás y me empujaba cada día para sacar lo mejor de mí. Sé que no hay nadie en este mundo que me quiera más que ella. Aún me conduce cada día. Aunque no esté aquí, yo lo siento», ha dicho, visiblemente emocionado, el base español Ricky Rubio tras ganar el Mundial con la Selección Española de Baloncesto.