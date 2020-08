NBA Ricky Rubio: «El racismo existe, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo» El base de los Suns alza la voz para pedir compromiso a nivel mundial para acabar con esta lacra

E. V. E. Actualizado: 03/08/2020 12:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un Doncic arrollador no puede con los Suns de Ricky Rubio

Tras haber pasado algunas semanas confinado por culpa del coronavirus, Ricky Rubio ha vuelto con fuerza a las canchas, donde acumula victorias con los Suns que aún sueñan con los playoffs en la NBA. Fuera de las pistas, el catalán sigue igual de reflexivo y maduro que siempre. Su reciente paternidad no ha hecho más que acrecentar su faceta filántropa que estos días pone el acento en el ámbito del racismo.

Rubio se ha sumado a la gran mayoría de jugadores de la NBA que están escuchando el himno con la rodilla en el suelo como protesta por los abusos raciales. Un problema que el español no circunscribe solo al país americano. «No es una causa solo de Estados Unidos. El racismo es una causa mundial. Existe, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Queremos utilizar esta plataforma para llegar a mucha gente y que abran los ojos. Se ha tenido en silencio mucho tiempo y eso nos hace culpables a todos. No solo los que ejecutaban el racismo sino los que dejaban que ocurriera», reconocía el jugador tras el choque ante los Mavericks.

Palabra de @rickyrubio9



"No solo existe en EEUU el racismo. Queremos que el mensaje llegue pero para que llegue con soluciones" pic.twitter.com/EGOB3oC4k5 — Aarón Morales (@Aaron_Morales_) August 3, 2020

El movimiento «Black lives matter», impulsado a raíz de la muerte de George Floyd a manos de un policía, ha encontrado en el deporte un aliado fundamental para darle voz en todo el mundo. «Ha llegado un momento, con muchas cosas que han pasado, en el que la gente ha cogido fuerza y es un movimiento que no debemos parar. Parece que al tener más fuerza en Estados Unidos solo ocurre aquí y no es así. No es un ataque al presidente, para nada. Todos tenemos que aportar para que el mensaje llegue y llegue con soluciones. No hay que crear bandos. Es lógico que se pida que se trate a todos por igual sin importar la raza y el tipo de piel. Tiene mucho que ver con la educación y vemos normales cosas que no tendrían que serlo», reconocía Ricky, aún convalenciente tras haber pasado el coronavirus.

«Mi nivel físico no es el óptimo después de estar parado, pero creo que a todos nos ha pasado. Pasé el coronavirus y llegué un poco más tarde y estoy cogiendo el ritmo, pero no hay mucho tiempo y se hace lo que se puede para recuperar. Que no haya viajes ayuda muchísimo y después hay que tratar de hacer lo posible para estar sano», explicó el jugador de los Suns, que pese a haber comenzado su particupación en Orlando con dos victorias tienen aún lejos los playoffs.

Ricky Rubio: «El racismo existe, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo» es un contenido original de ABC.es