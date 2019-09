Mundial de baloncesto Rudy Fernandez, la estrella fugaz del líder silencioso Ha sido el torneo más duro para el capitán, que llegó a dudar de si participar tras recibir dos malas noticias familiares

E. V. Escudero Pekín (China) Actualizado: 16/09/2019 00:57h

Boqueaba Argentina buscando una remontada imposible cuando Rudy Fernández (34 años, 1,96 metros) dio un salto hasta el cielo para recoger un rebote. Era su enésima aportación defensiva. Omnipresente el balear durante todo el campeonato. Un torneo que no ha sido fácil para él, pues murió su abuelo al inicio de la concentración y poco antes de tomar el avión rumbo a China recibió otro mazazo. Su hermana Marta, en avanzado estado de gestación, había perdido el bebé que estaba esperando. Se le hizo de noche al capitán, un tipo emocional que ayer no pudo reprimir las lágrimas tras bajarse del podio con la Copa del Mundo en las manos. «Es uno de los campeonatos más difíciles que he jugado a nivel personal por todo lo que he pasado en verano. Primero, la pérdida de mi abuelo, que para mí era una persona muy importante; y después, mi hermana. Han sido las personas de las que me he acordado en el podio y las que me han hecho estar aquí luchando por ellos. Quiero dar las gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico por todo lo que me han ayudado en este campeonato, que no ha sido fácil. Ha merecido muchísimo la pena la decisión que tomé de venir a la selección y poder levantar este campeonato del mundo», reconocía el balear, visiblemente emocionado.

Minutos antes, en el podio, miraba solitario hacia el cielo de Pekín. Allí, atravesando el techo del Wukesong Arena, encontraba Rudy el objetivo de su dedicatoria. Esa estrella fugaz llamada Laia, que acompañará para siempre a la familia Fernández. Que les iluminará el camino, como señalaba la propia Marta cuando ocurrió la desgracia. Para ella fue este oro de China, que es el segundo en el cuello del alero madridista.

En China, Rudy ha estado brillante, aunque los números no lo reflejen. Auténtico líder silencioso junto a Llull y Víctor Claver. Los pilares de la defensa. El trío de los «intangibles». Fundamentales en un éxito que ya es historia del baloncesto español.