El show sin premio de Doncic

No pudieron los Mavericks con los Bucks (111-118) en el partido que medía al Rookie del año frente al MVP de 2019. Doncic contra Antetokounmpo, duelo que ganó el griego, autor de 34 puntos por los 27 del esloveno.

Resultó precioso el choque, entre dos jugadores llamados a liderar la NBA en los próximos años. Dejó momentos intensos, aunque la mayor experiencia de los Bucks les permitió apuntarse la victoria.

27 PTS | 7 REB@luka7doncic led the way for the @dallasmavs at home! #NBAPreseasonpic.twitter.com/FYT007ne9I