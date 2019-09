Mundial de Baloncesto Las tácticas ocultas del alquimista Scariolo El técnico de la selección española reconoce que le cuesta desconectar del baloncesto

En el laboratorio de Sergio Scariolo no hay descansos. Reconoce el técnico que le cuesta desconectar del baloncesto y que, aunque ha estado toda la temporada en la NBA siendo parte del anillo de los Raptors, no ha dejado nunca de lado a la selección. Por experiencia, el italiano sabe que sus nuevas ideas deben esperar en la carpeta hasta que llega lo importante. Una revolución programada que ya no pilla a nadie por sorpresa pero que sigue siendo letal para sus rivales. En este Mundial de China, donde esperaba una primera fase muy asequible, la selección ha esperado una semana para dar el golpe sobre la mesa. Ante Italia ya se vislumbró parte del potencial del equipo, que se hizo más evidente ayer frente a Serbia. «Hemos entrenado durante un mes y medio muchas cosas. Hoy hemos usado algunas que nos han ido bien, pero quedan partidos en el campeonato y no hay que enseñarlo todo», desveló Pau Ribas, uno de los destacados. Según el azulgrana, esta explosión estaba prevista en la hoja de ruta diseñada por Scariolo, feliz por cómo están saliendo las cosas y por haberse allanado el camino hacia las semifinales. «En la primera fase no tocamos absolutamente nada de lo que habíamos preparado en la concentración. Y, como siempre, hemos intentado guardarnos cosas», afirmaba el seleccionador tras otra exhibición defensiva que marca el camino para el resto del campeonato. «Esa tiene que ser nuestra base: la defensa y el sacrificio. Además, hay que mantener los pies en el suelo porque aún no hemos conseguido nada», reconocía Llull, uno de los baluartes atrás junto a Víctor Claver, el hombre del campeonato hasta el momento.

Seguramente, en la carpeta de Scariolo no estuviera previsto un duelo ante Polonia en cuartos. El rival de la selección es la gran sorpresa del torneo. Verdugo de Rusia y de la anfitriona China, no han tenido un camino complicado. Ayer, por ejemplo, cayeron ante Argentina (65-91) con claridad. Su mejor jugador es Ponitka, ex del Iberostar Tenerife que ha puesto rumbo al Zénit. Un equipo mucho más débil ante el que la selección no tendría que tener muchos problemas. Aún así, el laboratorio está preparado. También la actitud defensiva, que ya está en «modo campeonato». Imparable rumbo a las semifinales. Sin euforia, pero con la convicción de que el trabajo está bien hecho.