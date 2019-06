Tony Parker anuncia su retirada por sorpresa

Tony Parker se retira después de 18 años en la elite, campeón de la NBA en cuatro ocasiones y MVP de las finales en 2007. El base francés, que ha anunciado su adiós de manera inesperada, apunta a la falta de motivación como principal causa de su adiós precipitado.

«Al final del día, si no puedo ser el Tony Parker que lucha por los títulos, no quiero seguir jugando al baloncesto», ha reconocido el jugador en el programa «The undisputed» de la ESPN.

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90