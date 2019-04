La verdad oculta tras la dimisión de Magic Johnson

La abrupta salida de Magic Johnson de los Lakers justo al final de temporada pilló a muchos por sorpresa. Fue una decisión inesperada que dejó a los Lakers huérfanos de su mejor homrbe en la dirección deportiva. La pieza clave que llevó, por ejemplo, a LeBron James a vestir de amarillo el pasado verano.

Aunque el dirigente anunció en público su adiós, apenas dio explicaciones, lo que hacía aún más extraña su marcha. Ahora, semanas después de aquel adiós, empiezan a conocerse algunos de los hechos que le habrían hecho tomar aquella decisión.

Según informa Rich Bucher en FS1, Magic se habría encontrado por casualidad dentro de una cadena de correos electrónico en los que Rob Pelinka -manager general- y Jeannie Buss -la propietaria- criticaban su labor el frente de la parcela deportiva.

Habría sido Buss la que, por error, habría incluído el correo de Magic en la cadena, lo que hizo que el exjugador conociera las críticas de los que debían ser sus aliados.

Aunque entonces no dijo nada más allá de que se iba porque había «rumores que se habían convertido en puñaladas por la espalda», al conocerse esta nueva información Magic ha tuiteado un mensaje enigmático que parece dar validez a la noticia adelantada por Bucher. «La verdad siempre sale a la luz», ha escrito Magic.

The truth will always come to light 😊