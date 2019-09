El nicho de la caza «Me preocupa ver que buena parte de nuestro sector reacciona hostilmente contra todo lo que huele a conservación de la naturaleza o ecologismo, me resulta una paradoja»

Desde las pasadas elecciones andaluzas, la caza ha ganado enteros a efectos sociales y políticos, y los cazadores nos sentimos más seguros y respaldados. En ese sentido observo que nos defendemos con más convicción ante las numerosas cornadas que recibimos, aunque me preocupa ver que buena parte de nuestro sector reacciona hostilmente contra todo lo que huele a conservación de la naturaleza o ecologismo, lo cual me resulta una paradoja. En este sentido me pregunto: ¿Quiénes somos realmente los cazadores?, ¿Qué lugar o nicho ocupamos en la sociedad? Soy consciente de que en la caza hay muy diferentes tendencias y puntos de vista, y lo que es bueno para algunos es nefasto para otros. Manifestaré, al menos, lo que yo siento como cazador:

Con frecuencia el sector cinegético confunde a animalistas, ecologistas e incluso científicos, englobándolos en un mismo colectivo de «enemigos de la caza», lo que dice bien poco del nivel cultural de nuestro sector. El animalismo es un movimiento reciente que, partiendo de la noble premisa de mejorar los derechos de los animales, ha llevado a tal extremo sus ideas que en buena parte de los casos se convierten en utopías incompatibles con la vida moderna. Son ardientes enemigos de la caza y con ellos no hay posibilidad de entendimiento. Ecologistas es un término muy amplio que engloba a todos aquellos que amamos la naturaleza y nos preocupa su conservación, ante el avance implacable del progreso humano. Yo me considero ecologista, me preocupa el cambio climático, no me gusta la caza artificial, defiendo la presencia de especies amenazadas, como algunos carnívoros o rapaces, y me enorgullece que mi país tenga un estado de conservación superior al de otros países europeos. Creo que los cazadores deberíamos tener muchísimos puntos en común con el ecologismo, aunque también es cierto que ese movimiento es amplio y dentro hay furibundos anticaza.

Por último, me asombra ver cómo un sector notable de la caza arremete contra los científicos, por ejemplo los que ponen collares a los linces o estudian la tórtola. La caza se tiene que apoyar en la ciencia para su correcta gestión; y los cazadores, por interés propio, deberíamos ser los principales aliados. Negar la ciencia es una preocupante muestra de ignorancia.

