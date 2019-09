Colombia coloniza la sierra de Madrid

Seguir José Carlos Carabias @JCarlosCarabias BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID) Actualizado: 12/09/2019 18:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un aparatoso accidente obliga a Ghebreigzabhier a abandonar

Mientras pedalea en el rodillo, a Primoz Roglic le saca la primera sonrisa conocida un aficionado andaluz que se planta delante de él en la salida de Colmenar Viejo. «Hijo, deja algo para la etapa». El líder de la Vuelta también se aplica al rulo estático una vez concluida la faena diaria en Becerril de la Sierra, archivados los puertos de Navacerrada, Morcuera en doble versión y Cotos. Ahora suda de lo lindo y está colorado como frío eslavo que es. En el horizonte ya divisa su objetivo, Madrid, el vocablo que lo obsesiona y repite como un mantra. Roglic es el único que no falla. Le queda la cordillera de Gredos en Ávila, lo mismo que al Movistar, cuya ambición choca con la forma de este esloveno silencioso. Nairo Quintana funciona por el espíritu de la contradicción, gana tiempo en la ventisca de la meseta y lo pierde en la montaña. Ningún resquicio se deja su compatriota Supermán López en su afán por progresar, siempre al ataque a la antigua usanza, sin mirar atrás ni reprimir el instinto. En la sierra de Madrid venció otro joven talento colombiano, Sergio Higuita, vecino en Medellín de aquel portero del Valladolid que despejaba como el escorpión. El segundo éxito parcial de Colombia en esta Vuelta.

La sierra de Madrid es un ecosistema etéreo. Tiene un punto abstracto (no se sabe dónde empieza y dónde acaba) y sublime (el lugar donde muchos madrileños se relajan y domestican el estrés). Cerca del promontorio donde descansó para siempre la campeona Blanca Fernández Ochoa, se lanzó a la caza de sueños un pelotón agotado que quiere creer en los imposibles.

Equipo dañado

Ficticio le parecía al bisoño Higuita ganar un día en esta Vuelta. Entre su juventud (22 años), el cansancio (se quedó dormido ayer llegando a la salida en Colmenar) y el nivel de los competidores, le costaba creer. Su director es un exciclista español, Juanma Gárate, que utiliza el lema conocido por Contador, «querer es poder».

Su equipo, el Education First que imparte cursos de idiomas a nivel mundial, se diluyó la primera semana víctima de la fatalidad. En Castellón se cayeron Rigoberto Urán (el líder), Hugh Carthy y Van Garderen. De un plumazo desgraciado, la formación se partió por la mitad. Quedaron cinco corredores, pero a Gárate no le venció la desmotivación. «Le dije a Higuita que hoy (por ayer) podía ser el día que cambiase su vida».

Fue otro día de gloria para Colombia, el país de referencia en el ciclismo. Higuita consumó la fuga por los puertos madrileños. Y Supermán López activó la centrifugadora que suele amenazar a Roglic. El Astana salvó al esloveno en Guadalajara del viento y de Quintana al galope. López quería cobrar la pieza. Es violento y pétreo el pequeño colombiano, pero no decisivo. Desgasta y aprieta, aunque no rompe con facilidad. Audaz e intrépido en sus intuiciones, pero siempre con alguien que alguien acompaña su rueda. Ayer fueron Valverde y Roglic. El maillot rojo es el más regular, uniforme en su rendimiento, metódico, pese a que el Jumbo ya no parece tan contundente cuesta arriba. Gesink, Bennett y Kuss, descartados pronto en la Morcuera a falta de Cotos.

Es probable que sea suficiente para Roglic porque queda la jornada en Gredos, un puerto severo (Peña Negra) y la codicia del Movistar. A Nairo Quintana se le hace larga la Vuelta, de nuevo pidiendo relevos con el codo y alejado en la montaña (ahora, a 3:31).

Colombia, por todos los vectores de la Vuelta, coronada ayer por la fe de Higuita. «Me dolía mucho un pie, era casi insoportable, pero la esperanza por ganar era más grande que mi dolor».