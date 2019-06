Ciclismo Dumoulin, sobre Froome: «Es un percance demoledor para él y para el ciclismo» Ineos todavía tiene un gran equipo con Thomas y Bernal, incluso sin Froome, pero normalmente sería él el líder número uno

S. D. | EFE @abc_deportes Actualizado: 12/06/2019 19:38h

El holandés Tom Dumoulin (Team Sunweb), tercero en la crono del Dauphiné este miércoles, dijo que la caída y retirada del británico Chris Froome es una noticia «devastadora para él y para el ciclismo».

«Eso es devastador para él y para el ciclismo en general. Froome es el personaje principal en el Tour de Francia. Ineos todavía tiene un gran equipo con Thomas y Bernal, incluso sin Froome, pero normalmente sería él el líder número uno, por lo que es malo para él y para el ciclismo", insistió.

Dumoulin, retirado por lesión en el Giro, espera afinar su puesta a punto para el Tour y poder ganar alguna etapa de montaña en el Dauphiné.

«No he hecho mala crono, no ha sido tampoco genial si nos fijamos en los tiempos. Tengo que mejorar en las próximas semanas, pero eso ya lo sabía. La rodilla está bien pero no perfecta. Quería estar listo para la carrera, ganar aquí, y no lo estoy», destacó.