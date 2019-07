Ciclismo - Tour de Francia Enric Mas, tres años al Movistar El sucesor de Alberto Contador debuta en el Tour con el pase comprometido al equipo de Unzué

Seguir José Carlos Carabias @JCarlosCarabias Actualizado: 05/07/2019 01:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace tiempo que Alberto Contador lo condecoró con un elogio que alimentó su ánimo y lo puso en el foco. «¿Mi heredero? No me gusta meter presión, pero si tengo que decir un nombre, diría Enric Mas. Puede marcar una época». Con ese veredicto del último gran campeón del ciclismo español convive Enric Mas (Artá, Mallorca, 24 años) desde hace dos veranos. Contador lo vio antes porque lo tuteló en su equipo de aficionados, pero al mallorquín ya lo han auscultado todos los patrones en el pelotón porque fue segundo en la última Vuelta a España en un poderoso latido final. Mas corre en el Deceuninck, el Quick Step de toda la vida, y debutará mañana en el Tour con un equipo diseñado históricamente para las clásicas. Antes de saber si puede o no con la mejor carrera del mundo, ya tiene destino. El balear se comprometerá tres años con el Movistar.

Eusebio Unzué daba capotazos a la prensa en el acto de homenaje a Richard Carapaz como ganador del Giro de Italia en la sede de Telefónica. Desviaba conversaciones o alteraba contenidos porque el día era rosa para el ecuatoriano, también para el Movistar vencedor de la clasificación por equipos. Se encogía de hombros el experimentado manager del cuadro telefónico cuando se le insistía sobre el futuro de Nairo Quintana y Mikel Landa, sus dos bazas para ganar el Tour 2019 sin Froome que ayer hablaron con la prensa en Bruselas. Como si no pasara nada, porque en realidad nada pasaba.

Nairo Quintana se marchará al conjunto francés Arkea Samsic y Mikel Landa al Bahrain. Alejandro Valverde ha renovado hasta 2021 como ciclista y seguirá con los jóvenes y en plan embajador hasta 2024. En su eterna pretensión de tener al mejor ciclista español en su equipo (lo consiguió casi siempre, salvo con Contador), Unzué tiene el compromiso de Enric Mas por tres temporadas. Los team manager de los equipos han dejado de preguntar por la perla nominada por Contador, que correrá tres años en el Movistar.

Por libre en el Tour

Instalado ya en su futuro, Enric Mas ha preparado el Tour al estilo Contador en 2007. Desde el silencio y un cierto anonimato, porque los pronósticos y la presión no van con él. El Deceuninck tiene una estrella, Julian Alaphilippe, el clon francés de Valverde, capaz de ganar en cualquier terreno y cualquier clasificación salvo el maillot amarillo, y un velocista puntero, Elia Viviani. Por una cuestión de jerarquías, eso quiere decir que Enric Mas no tendrá apoyos en la montaña y deberá buscarse la vida en solitario.

«Yo he venido aquí a aprender, estoy bien físicamente y eso me motiva», comentó Mas en rueda de prensa en unLidl, uno de los patrocinadores del equipo.

El mallorquín ha viajado en solitario a revisar los puertos que no conocía del Tour, sobre todo en los Alpes, porque tiene más trabajados los de los Pirineos. Y los datos fisiológicos le inducen al optimismo en el consumo de oxígeno, en el balance watio/kilo (6,4) y en el peso (62 kilos).

La idea de Enric Mas en el Tour que empieza mañana en Bruselas consiste en pasar los nueve primeros días y luego sobrevivir en la montaña con sus dotes de escalador. Como es bastante probable que la carrera sea una sinfonía del Ineos y que el colombiano Egan Bernal (22 años) adquiera un protagonismo superlativo, las pretensiones de Mas pasan de puntillas por la clasificación de mejor joven, ese maillot blanco que ya ganaron Contador, Sevilla o Mancebo.

Aunque su primer objetivo, por encima de cualquiera, reside en no sucumbir a los rigores del aire acondicionado y acabar, como casi siempre, con una faringitis que derive en antibióticos a mitad de carrera. «Desde el inicio de año todo está enfocado al Tour. El objetivo es el top ten», resume el heredero.