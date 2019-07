Ciclismo Mikel Landa: «La sociedad es cada vez más exigente; solo vale ganar» El alavés afronta el Tour que arranca hoy con opciones por la baja de Froome y un recorrido para escaladores como él

Mikel Landa, como los buenos escaladores, no encaja en ningún molde. Cada uno es único a su manera. Hablan el lenguaje de la montaña. Sin lograr muchas victorias, Landa ha construido un personaje al que sigue el público, encariñado con este ciclista que siempre corre de cara y que tan a menudo se queda a orillas del triunfo. Ya llegará, confía. «Tarde o temprano» rimarán el coraje y el éxito. Sin Chris Froome en liza –con los huesos rotos por la caída en el Dauphiné–, este Tour que comienza hoy en Bruselas sale a subasta entre escaladores. A esa especie pertenece Mikel Landa.

Acabó cuarto el pasado Giro, como el Tour de 2017. Otro disparo al larguero.

Sí, siempre me quedo ahí. Sé que parece que nunca gano nada, pero valoro lo que he hecho. Concluir cuarto el Giro después de llegar a la montaña con cinco minutos de retraso es para estar contento. Sé que mientras esté ahí, tan cerca, tarde o temprano el ciclismo me dará la recompensa a todo lo que me estoy esforzando y luchando. Estoy tranquilo.

Ahora sólo se valora el primer puesto.

Es así. La sociedad es cada vez más exigente y competitiva. Todo lo que no sea ganar no vale. Pero yo he disfrutado en este Giro y eso no me lo quita nadie.

Aunque no logre muchas victorias, es ya un personaje. No deja indiferente a nadie. Buena parte del público le jalea y algunos, sobre todo antiguos directores de equipo, le critican.

Quizá es que me ven como rebelde. Qué voy a hacer. Por una cosa u otra nunca he tenido un equipo a mi entera disposición. Y la única manera que tengo de hacer la cosas es haciendo un poco lo que quiero o lo que puedo. Para mí, tener el apoyo del público es lo más gratificante.

Y el respaldo de los compañeros de equipo, incluido Carapaz, que hablan muy bien de su papel como líder.

Pocos o nadie puede hablar mal de mí. A todos he intentado darles lo mejor que llevo dentro. Siempre he hecho por los demás lo que he podido.

Es un Tour sin casi contrarreloj, para escaladores.

Sí, hay muchos metros de desnivel y varios finales en alto. Me gusta el recorrido.

No estarán, por caída, ni Froome ni Dumoulin. ¿Cómo cambia la carrera?

Dumoulin era un candidato, pero su ausencia no se notará tanto. Que no esté Froome sí condicionará el Tour. El Ineos tenía con él la opción de ganar la carrera por quinta vez. Froome es un corredor muy seguro. Con él iban a cerrar mucho la carrera. Sin él, el Tour queda más abierto.

Candidatos sobran: Bernal, Thomas, Urán, Bardet, Pinot, Nibali, Fuglsang, Quintana, usted...

Sí, pero ninguno claro. No veo a nadie por encima del resto. Eso es bueno para la carrera. Espero poder aprovecharlo.

Viene de completar un buen Giro, ¿le da eso tranquilidad para afrontar el Tour?

Bah, no, no me vale. El Giro fue muy bonito pero ya es pasado. En cuanto llevemos una semana en el Tour nadie se acordará de lo sucedido en el Giro. Es una oportunidad muy bonita. Estoy bien. Y me gustaría hacer un buen Tour.

Las últimas ediciones han estado marcadas por el control del Sky. ¿La ausencia de Froome puede animar a sus rivales y hacer más emocionante la carrera?

Ojalá. El Tour es tan grande que la mayoría se conforma con mantener lo que tiene. Pero creo que el recorrido de este año invita a que la gente se mueva y lo intente.

El Movistar acude al Tour con dos líderes, Quintana y usted. Siempre le discute alguien los galones del equipo.

Bueno, yo no necesito que alguien diga quién es el líder y quién no. Creo que tenemos que saber utilizar las dos bazas, como hicimos Richi y yo en el Giro. La carretera y los rivales irán diciendo quién es el líder. Sólo espero entendimiento y respeto.