Froome se corta un dedo

El británico Chris Froome (Ineos) ha sufrido un corte con un cuchillo de cocina en el dedo pulgar de una mano, que le ha obligado a pasar por el quirófano, según informa el propio corredor en su cuenta de twitter. "De manera estúpida me corté el pulgar con un cuchillo de cocina y tuve que someterme anoche a una cirugía para volver a armar el tendón", explica el cuádruple vencedor del Tour de Francia y doble de la Vuelta.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 👍😂

This is not my year 🙈 Can’t wait for 2020🤞 pic.twitter.com/BKzLgho82R