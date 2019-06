El ciclista español Pello Bilbao (Astana) se ha impuesto este sábado en la vigésima y penúltima etapa del Giro de Italia, de 194 kilómetros entre Feltre y Croce d'Aune-Monte Avena, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) encarará la contrarreloj definitiva como líder de la ronda transalpina.

El de Gernika, que ya había logrado el triunfo en la séptima etapa y que logra además la segunda victoria española de la presente edición, sobresalió en el esprint con el que se resolvió la llegada al dolomítico Monte Avena, por delante de un Mikel Landa (Movistar) que asalta la tercera plaza de la general del Giro.

La organización sancionó a Roglic con diez segundos de penalización por dejarse empujarse por una aficionado, con lo que Landa le supera ahora en 23 segundos.

🇸🇮@rogla of 🇳🇱@JumboVismaRoad has been given a 10 second time penalty after receiving a long pushes by spectators in stage 20 of 🇮🇹@giroditalia#giro#giro102 (📺@Eurosport_IT) pic.twitter.com/ufOReZ9YVw