Tour de Francia Landa se muestra en el primer día de montaña Lanza un ataque en el último puerto, aunque no araña segundos a los favoritos, y deja buenas sensaciones de futuro

(AVANCE). La primera etapa de montaña del Tour de Francia no despejó dudas en torno a los favoritos, pero sí dejó claro que el Movistar ha venido a disputar la carrera al ataque. De hecho, el equipo español controló la etapa -con siete puertos- hasta el alto final, donde atacó Landa, aunque no pudo arañar distancias con el amarillo, que ya no es Alaphilippe, sino el italiano Ciccone.

El galo trató sin éxito de mantener del liderato. De hecho, lanzó un ataque que le sirvió para ampliar distancias mínimamente con los demás favoritos, que llegaron casi agrupados poco después, pero no pudo enjugar la distancia con el italiano, que entró segundo escapado en la meta.

El triunfo fue para el belga Teuns, que llegó escapado junto al mencionado Ciccone, nuevo líder del Tour de Francia.