Vuelta a España Locura y espectáculo del Movistar Nairo Quintana consigue cinco minutos en un corte masivo a 200 kilómetros de meta por el viento. Triunfo de Gilbert

José Carlos Carabias GUADALAJARA Actualizado: 11/09/2019 17:16h

Para dar espectáculo en el ciclismo no siempre se necesitan montañas. Y más en España, en concreto en la meseta castellana, un paraje sin igual con identidad propia. No hay mucha vegetación, los árboles no abundan, apenas hay pueblos y un elemento distintivo y crucial para este deporte recorre sus planicies sembradas de trigo, cebada o maíz. El viento. No hay viento decisivo en el Tour, poco en el Giro. En la Vuelta es determinante. Unido a ese ingrediente se ventiló la etapa más espectacular y lunática de la ronda 2019. 220 kilómetros recorridos en 4h y 20 min consumidos a fuego de principio a fin. Un día intrascendente que, por el aire, deparó una bendita locura. Nairo Quintana se escapó casi en la salida y llegó cuatro horas más tarde a Guadalajara con 5min y 18 seg de renta sobre el líder Roglic, castigado y solo en la llanura, salvado por el Astana y el impulso de una carrera veloz y casi inédita. Ahora es segundo, a 2:24 del esloveno. La montaña de Madrid y Ávila se presume apasionante. Para rematar el día, en Guadalajara venció el mejor rematador, de nuevo el gigante Philippe Gilbert.