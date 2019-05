Así siguió Chris Froome la etapa del Giro

Con Mikel Landa atacando en las rampas del último puerto de la decimotercera etapa del Giro de ItaliaChris Froome, que no participa en la carrera italiana, compartió una peculiar imagen: su bicicleta convenientemente 'tuneada' para poder seguirla.

«Cuando quieres ver el Giro de Italia pero tienes que hacer un entrenamiento de siete horas», escribió en las redes sociales el ganador de cuatro Tours de Francia, una vuelta a España y un Giro.

Junto al mensaje, compartió una imagen en la que se podía ver el manillar de su bicicleta convenientemente adapatado con una tablet para poder seguir el desarrollo de la carrera italiana.

When you want to watch the @giroditalia but you have a 7-hour training ride 💁🏼‍♂️ #GirodItalia#Giro2019pic.twitter.com/YVCZWEQ9nN