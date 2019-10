Como viene sucediendo en los últimos años, el Tour de Francia 2020 se ganará subiendo, en una edición en la que la montaña está repartida por todo el recorrido, presentado este martes en París, y donde incluso los kilómetros cronometrados se centran en las rampas que ascienden a La Planche des Belles Filles.

El mandato de Christian Prudhomme sobre la ronda gala está marcado por la ventaja a los escaladores, él que se confiesa ferviente admirador de Federico Martín Bahamontes y, sobre todo, de Luis Ocaña, sin olvidar a Eddy Merckx o Bernard Hinault, que también considera subidores más que otra cosa.

Por eso, desde que se hizo con los mandos de la carrera, ha ido relegando las cronos y buscando en la geografía francesa nuevos desafíos, inéditos, con un punto en común: la montaña.

🤩 Here it is, the route of the #TDF2020 🤩



🤩 Voici le parcours du #TDF2020 🤩 pic.twitter.com/Npe3u3FYJl