Así fue la acción que provocó la sanción a Vettel y la apelación de Ferrari

En Canadá tampoco pudo ser. Pese a que Sebastian Vettel cruzó el primero la línea de meta, Ferrari no pudo acabar con la hegemonía de Mercedes esta temporada. La del Gran Premio de Montreal habría sido la primera victoria de la escudería italiana en lo que va de curso, pero una sanción al piloto alemán le terminó dando el triunfo a Lewis Hamilton.

La cosa sucedió así: Vettel se fue recto en una curva de la vuelta 38 y salió del césped trastabillado, directo al muro. Tanto que cerró el paso a Hamilton, que lo atosigaba en una potente presión por la victoria. Hamilton no pudo pasar, Vettel explicó que no podía hacer otra cosa, y los comisarios se pronunciaron: cinco segundos de sanción.

El piloto alemán estalló cuando terminó la carrera: «El mundo está al revés. No es justo. Tuve la suerte de no estrellarme contra el muro», comentó. «No sé el motivo de mi sanción. Todo el mundo sabe que la hierba tiene menos agarre que el asfalto», añadió. Hamilton, por su parte, también se pronunció al respecto: «Esta no es la forma en la que me gusta ganar, pero casi nos chocamos en la curva 4; y así son las carreras», comenzó diciendo. «Vettel no estará de acuerdo con la sanción, es su opinión, sin duda; pero cuando regresas a pista después de salirte de ella, no puedes hacerlo cruzándote en la línea».

Ferrari apelará la sanción

La escudería italiana ha mostrado su intención de apelar la sanción de cinco segundos a Vettel. Dirección de carrera reconoció el derecho de Ferrari a apelar, aunque técnicamente la normativa establece que las penalizaciones en carrera no pueden ser recurridas. La 'Scuderia' dispone ahora de un plazo de cuatro días para reunir pruebas y decidir si sigue adelante con su apelación. Hamilton ya aventaja en 62 puntos a Vettel en la clasificación del Mundial.