Fórmula 1 Carlos Sainz cita como ejemplo al Liverpool en Barcelona

Compareció Carlos Sainz en la rueda de prensa oficial de la FIA del Gran Premio de España, con sede en Montmeló (Barcelona) junto a Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Pierre Gasly y George Russell. Típica situación en la que el piloto local se explaya, es protagonista y recibe más preguntas del guía del acto y de los periodistas acreditados. Tal vez por el afán de complacer o por su declarado amor al Real Madrid, el piloto español realizó una comparación insólita. Estableció un paralelismo entre el apoyo que puede recibir él en el circuito catalán y el que obtuvo el Liverpool en la Champions para golear al Barcelona, ese 4-0 y el gol juvenil del córner.

«Siempre me he sentido cómodo en esta pista, he tenido éxito en categorías inferiores», empezó elogiando el piloto madrileño. Y después soltó el petardo. «Después de esta semana, de ver lo que sucedió con el Liverpool, podemos entender cómo la afición puede servir y dar un mayor rendimiento», dijo.

Sainz ha puntuado siempre en el trazado de Montmeló desde que está en la Fórmula 1 hace cinco años. Y lo ensalzó después de su presunta chanza con el Liverpool. «Para mí Montmeló es muy especial -abrió el turno de intervenciones-. Supone correr en casa, soy uno de los pilotos con suerte de tener una carrera en su tierra y disfrutar así con los aficionados españoles. Recuerdo mi primer año en 2015 como si fuera ayer, quiero disfrutarlo y pasar más tiempo con los aficionados».

Sainz tiene una grada propia en la pista de Montmeló, aficionados entusiastas que apoyan al piloto español y que ya ofrecieron su colaboración cuando estaba Fernando Alonso en la Fórmula 1.

El piloto de McLaren defendió la continuidad del Gran Premio de España, ahora que está en peligro y habló de la ausencia de Alonso: «No he sentido más atención sin Fernando, no sé si tengo más o menos atención. Quizá vaya a estar algo ocupado pero no es algo que note particularmente, si sucede no será algo malo».