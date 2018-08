Carlos Sainz ficha por McLaren

Una vez anunciada la marcha de Fernando Alonso de McLaren, el equipo británico ya ha elegido sustituto para el español de cara a la próxima temporada. Será su compatriota y amigo Carlos Sainz Jr, como lo confirmaron el propio piloto y la escudería a través de sus perfiles en las redes sociales.

«Muy contento y orgulloso de poder anunciar que seré piloto de McLaren la temporada que viene. Correr para un equipo tan mítico y especial de la F1 es un sueño hecho realidad», se expresó el piloto a través de Twitter.

Carlos Sainz to race for McLaren from 2019. ⬇️ https://t.co/iVMphvWiay