Ni siquiera pudo participar en el sesión de clasificación, pero Alexander Albon fue uno de los protagonistas de la jornada en el Gran Premio de China de Fórmula 1. El tailandés sufrió un grave accidente en la última sesión de libres, en la que destrozó su Toro Rosso.

Albon perdió el control del monoplaza en la entrada de la recta de meta y chocó con violencia contra las protecciones, destrozando el coche y quedando inmóvil dentro de él.

ICYMI: A heart-stopping moment for @alex_albon during FP3 👀



Thankfully, he walked away unscathed 👊#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000pic.twitter.com/Mmb9ScGD67