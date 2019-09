Fórmula 1 - GP de Singapur Ferrari da la sorpresa en Singapur Charles Leclerc consigue la pole en un circuito favorable a Mercedes. Excelente séptima plaza de Carlos Sainz

Tercera pole consecutiva de Charles Leclerc y golpe en la mesa de Ferrari, que también colocó a Sebastian Vettel entre los tres primeros en un circuito en el que la escudería de Maranello acudía a no salir excesivamente perjudicada ante Mercedes, coches mucho más preparados para el trazado de Marina Bay. «Ha habido algunas vueltas que pensaba que perdía el coche. Me gustaría agradecerlo al equipo porque veníamos a una pista difícil para nosotros. Hemos traído algunas piezas que han funcionado adecuadamente. He tenido un viernes muy complicado, ayer no fue mi día pero he trabajado mucho y hoy ha sido un gran día», explicaba un exultante Leclerc tras bajarse del coche. El monaguesco fue la gran sorpresa, que confirmó su calidad y su prometedor futuro.

De todas formas, no lo tendrá fácil en carrera, ya que saldrá emparejado en primera fila con Lewis Hamilton, que se vio sorprendido por su excelente pilotaje. El británico confía en un gran ritmo de carrera y en su capacidad para conservar las gomas los domingos. Hamilton se muestra cauto pero espera conseguir mañana su quinto triunfo en Singapur y la novena carrera en este 2019, lo que dejaría su sexto título mundial visto para sentencia. «No sé dónde los Ferrari han encontrado el ritmo porque potencialmente no era una pista para ellos. He exprimido el coche al máximo y estoy muy contento de estar entre ellos. Mañana vamos a ser muy agresivos. Es un circuito urbano, ya veremos...», explicó el piloto de Mercedes.

Max Verstappen fue la gran decepción de la jornada. se esperaba mucho del piloto de Red Bull, que saldrá en cuarta posición. Se repite la primera línea de Monza. Leclerc ante Hamilton en la primera curva. Y Vettel, tercero, atacando a Hamilton. Carlos Sainz logró la séptima plaza. El madrileño fue el mejor del resto de mortales tras los Mercedes, Ferrari y Red Bull. Su compañero fue décimo. «Confianza ha habido todo el fin de semana pero había que esperar a la Q3 para atacar», explicó Sainz. En la Q1 quedaron eliminados Kvyat, Stroll, Grosjaen, Russell y Kubica, y en la Q2 se quedaron fuera Pérez, Giovinazzi, Gasly, Raikkonen y Magnussen. Tras Leclerc, Hamilton, Vettel y Verstappen, partirán Bottas (Mercedes), Albon (RedBull), Sainz (McLaren), Ricciardo (Reanult), Hulkenberg (Renault) y Norris (McLaren).