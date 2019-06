Sebastian Vettel se dio una alegría en la clasificación del GP de Canadá, en la que consiguió su primera pole de la temporada y rompió la racha de Mercedes, que llevaba cuatro sábados consecutivos de dominio.

En su último intento, Vettel paró el crono en 1:10.240, una vuelta dos décimas más rápida que la de Lewis Hamilton, que hasta la aparición estelar del alemán parecía tener controlada la clasificación. Es la 56ª pole de Sebastian Vettel, que estaba a punto de cumplir un año sin lograr ser el más rápido los sábados.

La clasificación estuvo marcada por el fuerte accidente de KevinMagnussen en los últimos instantes de la Q2. El danés chocó contra el llamado Muro de los Campeones, a la salida de la chicane que da acceso a la recta principal, y acabó cruzando sin control toda la pista hasta estrellarse contra el lado contrario de la pista. El piloto de Haas pudo salir del monoplaza sin daños. El accidente obligó a sacar la bandera roja y suspender la Q2 en un momento en el que la mayoría de pilotos estaba en la pista en busca de su vuelta rápida. Entre los más perjudicados, Max Verstappen, que estaba fuera de los diez primeros en ese momento y no pudo mejorar. El holandés saldrá undécimo.

Sí entró en la Q3 Carlos Sainz, con una gran vuelta antes del accidente de Magnussen. En la tanda decisiva el madrileño no estuvo tan inspirado y se quedó en la novena plaza, justo por detrás de su compañero en McLaren Lando Norris.

Carlos Sainz, 9: "He fallado yo. Me he pasado de frenada en la curva 8 y her perdido la vuelta... " #CANmovistarF1pic.twitter.com/YFLWeMSWIH