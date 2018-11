Fórmula 1 Hamilton cree que Alonso no ganó más títulos por «sus decisiones» «Era un piloto top y podría haber ido casi a donde hubiera querido, pero pensó equivocadamente que controlaba el mercado de pilotos»

Lewis Hamilton, flamante pentacampeón del mundo de Fórmula 1, cree que las decisiones equivocadas le han impedido a Fernando Alonso ganar algún Mundial más, y lo achaca a que el piloto asturiano pensó que tenía controlado el mercado de pilotos, cuando no era así.

En una entrevista a Motosport.com, Hamilton asegura que Alonso podía haber alcanzado todo lo que se propusiese, pero que en Fórmula 1 es clave tomar buenas decisiones: «Era un piloto top y podría haber ido casi a donde hubiera querido. Y las decisiones son muy, muy claves. Las decisiones son donde te colocas a ti mismo. Es clave si piensas equivocadamente que controlas el mercado de pilotos».

Y así fue como sucedió, en opinión de Hamilton, en 2014, cuando Alonso decidió abandonar Ferrari tras cinco años de luchar de forma infructuosa por el título: «Él pensaba que controlaba el mercado. A mi entender, también estábamos Vettel y yo en ese momento, y en cuanto él renunció a su puesto, Seb lo cogió y ya no es que pudiera dar marcha atrás».

«Y luego él pensó 'Ok, iré a por el asiento de Seb'. Pero lo ocuparon con Verstappen y fue como 'Oh, mierda'. Y ya no había lugar tampoco en Mercedes».

Hamilton recuerda con una mzcla de cariño y desasosiego la temporada 2007, la de su debut en el Mundial, cuando compartió equipo, batallas y polémicas con Alonso: «Siento que la gente infravaloró esa temporada. La pasan de puntillas. Estar en un equipo top directamente y tener que rendir ante un bicampeón del mundo que ha pasado por todo lo que yo había pasado hasta ese momento, es una gran exigencia. Y fue uno de los años más duros de mi vida a la hora de equilibrar todo. ue duro, pero mirando atrás, ahora aprecio realmente ese año, aunque ojalá supiera entonces lo que sé ahora».

Con todo, Hamilton no lamenta esas decisiones equivocadas de Alonso, porque considera que eliminó a un rival potencial: «No lamento que no fuese a un coche mejor. En esta categoría, cuando hago una rueda de prensa con él, hay preguntas para los dos campeones del mundo, pero en mi mente sé que él podría haber tenido más títulos. Pero, al final, no es que no tuviera oportunidades».