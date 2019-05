Fórmula 1 | GP de Mónaco Pole de Hamilton en otro esperpento de Ferrari

Lewis Hamilton saldrá primero este domingo en el GP de Mónaco tras firmar la pole en la clasificación, la segunda que consigue el británico en las calles del Principado, en una nueva sesión de dominio de los Mercedes. Hamilton consiguió en su último intento en lo Q3 un crono de 1:10.166, 86 milésimas más rápido que su compañero Valtteri Bottas, que le acompañará en la primera fila.

Max Verstappen, que fue el más rápido en la Q2, incluso batiendo la mejor vuelta del circuito, terminó tercero, y estará acompañado en esa segunda fila por Sebastian Vettel.

Fue otro día esperpéntico en Ferrari, que perdió a Charles Leclerc en la Q1 por un error de cálculo. El piloto monegasco, deseoso de hacer un buen papel en su casa, solo dio una vuelta buena en esa primera tanda de clasificación. Después regresó al garaje y ya no volvió a salir. En el muro pensaron que su tiempo sería suficiente para pasar de ronda, y se centraron en Seabstian Vettel, que en su primer intento en esa ronda había golpeado el muro, y también había quedado en claro riesgo de quedar eliminado.

Un enojado Leclerc se hartó de pedir explicaciones a sus ingenieros sin que nadie acertara a explicarle lo sucedido.

«No entiendo qué ha pasado», dijo Leclerc tras su eliminación. «Lo vamos a hablar. Había tiempo de sobra para volver a pista, por lo que estoy muy decepcionado. He pedido volver a salir si hacía falta, pero no he tenido respuesta. Cuando faltaba un minuto los ingenieros se han dado cuenta de que el tiempo no era suficiente para pasar», lamentó el monegasco.

Carlos Sainz, por su parte, completó una buena clasificaciónj y saldrá noveno en la carrera tras entrar en la Q3, algo que no consiguió su compañero Lando Norris. En esa tanda definitiva el madrileño solo pudo mejorar el tiempo del Toro Rosso de Alexander Albon.