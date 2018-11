Fórmula 1 Ricciardo olvida su cabreo y da marcha atrás El australiano, que aseguró que no correría las dos últimas pruebas de la temporada harto de los problemas mecánicos del Red Bull, publica un vídeo en el que confirma su presencia en Brasil y Abu Dabi

Actualizado: 02/11/2018 12:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Daniel Ricciardo ha publicado un pequeño vídeo en sus redes sociales en el que aclara que sí correrá con Red Bull las dos últimas carreras del campeonato, Brasil y Abu Dabi, al contrario de lo que dijo tras su abandono en México.

Ricciardo aseguró tras verse obligado a una nueva retirada, la sexta en las últimas once carreras, que su monoplaza estaba maldito y que se lo daría a Pierre Gasly, su sustituto en Red Bull la próxima temporada, en esas dos últimas carreras. «Ha sido frustrante, no voy a mentir», se explica en el vídeo el australiano. «Pero me miro a mí y a todos los muchachos que trabajan duro en el coche y creo que nos vamos a dar dos oportunidades más para lucirnos antes de la despedida».

Ricciardo dejará Red Bull al final de esta temporada y se convertirá en piloto oficial del equipo Renault.